В Балашихе 25 октября произведут отключения электроэнергии

РИАМО - 24 окт. «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.
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