Юрий Шулев начал свою профессиональную деятельность в качестве врача-хирурга небольшого госпиталя в городе Бийске, потом служба в Германии, а затем учеба на кафедре нейрохирургии Военно-медицинской академии, которую профессор Шулев считает своей альма-матер.