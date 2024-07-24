Юрий Шулев начал свою профессиональную деятельность в качестве врача-хирурга небольшого госпиталя в городе Бийске, потом служба в Германии, а затем учеба на кафедре нейрохирургии Военно-медицинской академии, которую профессор Шулев считает своей альма-матер.
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