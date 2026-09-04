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Представлен совершенно новый Xiaomi Band 11 с автономностью до 21 дня за $43

Представлен совершенно новый Xiaomi Band 11 с автономностью до 21 дня за $43

Новый фитнес-браслет Xiaomi стал тоньше и легче, получил улучшенный мониторинг здоровья и новую HyperOS 4 Xiaomi представила совершенно новый фитнес-браслет Band 11.

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