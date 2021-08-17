Не пора ли создать ещё одну госкорпорацию?

СССР-РоссияБизнес и финансыНе пора ли создать ещё одну госкорпорацию? Уже не первый раз мы видим, как недобросовестно ведут себя большие сетевые магазины, взвинчивая цены.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей БулинНеужели кому-то не понятно, что рынок может быть хоть чуть-чуть цивилизованным только при активном участии в нём государства. Реальная конкуренция может быть ТОЛЬКО между частником и государством. И не только в торговле, а и в сфере услуг, и в производстве, и в банковской сфере. Давно пора покончить с гайдарово-чубайсовским базаром.ЛРЛеонид Ла РошельЕсть у нас госкорпорация Роснефть - добыча нефти переработка, продажа нефтепродуктов. И что? Когда цены на топливо росли каждый день они не зафиксировали свои и вместе со всеми дружно накручивали ценник при дешевеющей нефти. То же с "Газпрем". Из положительного - ЗАО Тандер, торговая сеть Магнит, наладили собственное производство некоторых видов продуктов питания, под своей торговой маркой и эти товары действительно существенно дешевле аналогов других производителей без ущерба качеству.Комментировать
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