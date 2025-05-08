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Гормональный шторм и не только. Врач объяснил, почему после 40 скачет давление

Гормональный шторм и не только. Врач объяснил, почему после 40 скачет давление

Врач перечислил причины, из-за который после 40 лет начинает скакать давление. А заодно объяснил, в каких случаях есть повод для беспокойства.

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