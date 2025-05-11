"Решение о мире за Киевом и его кураторами": Путин завершил пресс-конференцию11 мая Владимир Путин завершил ночную пресс-конференцию в Кремле, начав с того, что Россия чтит всех, кто внёс вклад в победу над нацизмом, и поблагодарил лидеров, посетивших юбилей Победы в Москве, назвав их людьми с … .