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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раиль Якупов: «Ак Барс» скинул Алистрова с зарплатой 53 млн, и получил Соколова, у которого оклад 40. Успешная сделка для Казани»

Бывший гендиректор «Нефтехимика» Раиль Якупов оценил обмен между «Ак Барсом» и минским «Динамо». В команду из Казани перешел нападающий Егор Соколов, в обратном направлении отправился форвард Владимир Алистров.

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