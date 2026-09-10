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Царьград

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Петербургский велосипедист «вне закона» оштрафован за проезд на красный

Петербургский велосипедист «вне закона» оштрафован за проезд на красный

Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга установили и привлекли к ответственности велосипедиста, пересекшего перекресток на запрещающий сигнал.

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