Алаудинов: Запад не примет Украину в НАТО из-за страха столкновения с Россией

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно, так как страны Запада не желают прямой конфронтации с Российской Федерацией.