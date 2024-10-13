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Алаудинов: Запад не примет Украину в НАТО из-за страха столкновения с Россией

Алаудинов: Запад не примет Украину в НАТО из-за страха столкновения с Россией

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно, так как страны Запада не желают прямой конфронтации с Российской Федерацией.

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