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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муранов перейдет из «Динамо» в «Адмирал». Москвичи получат денежную компенсацию (Михаил Зислис)

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, взамен столичный клуб получит денежную компенсацию.

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