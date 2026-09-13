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Воронежские новости

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Пенальти после видеопросмотра и досадная ничья «Факела»: фоторепортаж «Воронежских новостей»

Пенальти после видеопросмотра и досадная ничья «Факела»: фоторепортаж «Воронежских новостей»

В матче, прошедшем при 8888 зрителях, «Факел» вел 2:0, но «Балтика» сравняла счет на последних минутах, реализовав пенальти.

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