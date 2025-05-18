ИА Новороссия Коллаж NovorosInform При разделе Украины Одесса будет главным призом.
НАТО сдаст русским Киев вместо Одессы? Предложение остановиться и поделить Украину уже поступило
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Александр Батт
Если хотя бы клочок Украины останется вне России, война не закончится.
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3 час.
И
Игорь
Центральная власть РФ допускает продолжительное время очень грубую ошибку: находясь в военном противостоянии с НАТО нельзя, концентрируя внимание на решении главных задач, военной составляющей и дипломатической активности, тупо отвернуться от внимания к сопутствующим "мелочам", тому, что происходит в СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. Мелочи имеют свойство перерастать в основы событий. Слишком много в социальных сетях активировано сегодня дураков, ограниченных личностей иногда с гигантскими, чаще всего не на 100% чистыми финансами. Патриотизм - сегодня основа событий, но это обязано быть чистое, очень умное, полностью нравственно и конституционно обоснованное движение и на законодательном, и на социальном уровнях. Что в реальности? Совершенно справедливо защищая русских людей на Украине, власть не видит, как ИЕЗУИТСКИ ВОНЗАЕТСЯ С ТЫЛА НОЖ ВО ВСЕ РУССКОЕ РУССКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ ЦАРЬГРАДА И ОГРОМНОЙ МАССОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ОГРАНИЧЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ САМЫХ РАЗНЫХ ПОШИБОВ. В чем проблема? В том, что защитить на деле русских на Украине, на всем постсоветском пространстве возможно исключительно интернационализмом, сплочением всех наций и народностей, решительным искоренением концентрации всех СМИ и социальных сетей исключительно на защите национальных интересов одной нации при свободе оскорбления всех остальных. "Одна нация святая, остальные исключительно варвары", "одной нации преимущества, других гнобить" - это постулаты ограниченности, идиотизма, разрушения основ российской государственности. На деле набирают обороты поиски из событий многими активистами исключительно тех событий, которые активируют межнациональную ненависть, ЭТО ТОРМОЗ СВО, ЭТО РАБОТА НА РУКУ ПРОТИВНИКАМ РФ!!! За версту видны тупые обороты речи даже в речах ведущих центральных СМИ: Одесса российский город, а не исключительно русский, армия российская, а не исключительно русская, доблесть российских солдат, а не исключительно русских. Что нужно сделать? Власть обязана следить за базаром в социальных сетях всех, включая мою никчемную личность. Нужно ликвидировать тенденции с отрицательными последствиями, оперативно закрывать каналы раздора в социальных сетях, не оставлять на потом, множа себе же проблемы.
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3 час.
HP
Harlampii Politidis
ХАРЛАМПИЙ ПОЛИТИДИС ....А почему .... для "умиротворения" ТАК НАЗЫВАЕМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБШЕСТВЕННОСТИ ... всего запада не ЗАЯВИТЬ НА ВЕСЬ МИР , ЧТО РОССИЯ ВОВСЕ И НЕ ПЫТАЕТСЯ БЕСПРЕРЫВНО РАСШИРЯТЬ СВОИ ПРЕДЕЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА СЧЕТ ЗАХВАТА ЗЕМЕЛЬ .... НЕЗАЛЕЖНОЙ УКРАИНЫ , ОТНЮДЬ ! НО НА САМОМ ДЕЛЕ ....для установления исторической справедлвости ... МОСКВА УСМАТРИВАЕТ объявить .... учреждение на рассматриваемой территории Греко-Понтийскую Республику , беря в основу и для западных стран и всего мира --- непреложную истину , что греки с древнейших времен тысячелетиями являются коренным эндемичным народом и северного Причерноморья и имели здесь свои государственности , о чем зримо свидетельствуют и страницы истории и мириады археологических артефактов , даже и сохранившаяся топонимика городов и весей ... Это этнообразование станет : 1. Этническим субъектом Российской Федерации народов . 2. Отсечет окончательно аппетит Анкары , которая ныне в велико - туранском угаре , ачно изготовившись , воззрилась не только на Крым , но и на все Причерноморье . 3.Создаст Правовую Юридическую основу для установления ... в перспектве ... политического контроля Российской Федерации Народов над проливами - Босфор и Дарданеты по линии Энос -Мидия , которые (в южном направлени) , находясь в руках любой иной державы , буквально "ПЕРЕКРЫВАЮТ ДЫХАНИЕ" ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ , ОБОРОННЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ .. Эта рекомедация ,конечно небезпроблемно , но найдет понимание большинства стран и народов , поскольку всем ближним и дальним субъектам понятно , что только этнический греческий субъект любой помологии вправе освободить КОНСТАНТИНОПОЛЬ с окрестностями от затянувшегося иноземного владычества ....
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8 мин.
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