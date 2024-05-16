Криминал: чтобы быстро получить российские паспорта, вьетнамцы «превратились» ... в украинцев

В Московской области возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, в рамках которого задержан бывший сотрудник миграционной службы управления МВД по Домодедово, трое его сообщников, а также 11 граждан Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.
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