ТРМ отреагировала на апелляцию Валерии Паши

«Компания "Телерадио Молдова" отмечает, что в соответствии с правилами Европейского союза по радио и телевидению, каждая страна де-факто представлена ​​общественным вещателем, и исключительно по усмотрению вещателя определяется, кто будет представлять страну на конкурсе "Евровидение" и как организовать отбор».