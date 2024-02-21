ТРМ отреагировала на апелляцию Валерии Паши

«Компания "Телерадио Молдова" отмечает, что в соответствии с правилами Европейского союза по радио и телевидению, каждая страна де-факто представлена общественным вещателем, и исключительно по усмотрению вещателя определяется, кто будет представлять страну на конкурсе "Евровидение" и как организовать отбор».
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