JЕСН: у мужчин сахарный диабет чаще осложняется болезнями сердца и почек

Ученые из Университета Сиднея (Австралия) установили, что у мужчин с сахарным диабетом первого и второго типа чаще развиваются опасные осложнения, такие как болезни сердца, почек и диабетическая ретинопатия.
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