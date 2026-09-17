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Царьград

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Clearlake Capital выкупила "Челси" за 5 млрд фунтов у Боэли и Уолтера

Clearlake Capital выкупила "Челси" за 5 млрд фунтов у Боэли и Уолтера

Клуб "Челси" полностью перешел под контроль Clearlake Capital после продажи акций Марком Уолтером и Тоддом Боэли.

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