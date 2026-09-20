Царукян объяснил, почему оставил официанту в Лос-Анджелесе $5000 чаевых

Арман Царукян оставил 5 тысяч долларов в качестве чаевых официанту в Лос-Анджелесе.Боец UFC Арман Царукян в интервью «Спорт-Экспресс» сообщил, что однажды оставил работнику ресторана в Лос‑Анджелесе 5 000 долларов в качестве чаевых.