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ВС РФ ударом термобарической ракеты уничтожили 15 иностранных наемников на окраине Суджи

ВС РФ ударом термобарической ракеты уничтожили 15 иностранных наемников на окраине Суджи

С 6 августа противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехникиВооруженные силы РФ ударом ракеты с термобарической головной частью уничтожили 15 иностранных наемников на южной окраине города Суджи в Курской области, сообщает Минобороны России.

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