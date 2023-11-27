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Собчак неожиданно заговорила о любви к России

Собчак неожиданно заговорила о любви к России

Журналистке Ксении Собчак в СМИ часто пророчат эмиграцию. Сначала Ксения Собчак скрывала свое второе гражданство и отнекивалась от израильского паспорта, а затем подтвердила эту информацию и даже назвала Израиль своей «второй Родиной», рассуждая о происходящих там боевых действиях.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ее разговоры &quot;о любви к России&quot; -ЭТО ОНА ТАК СТЕБЁТСЯ!!
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12 час.

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