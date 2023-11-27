Собчак неожиданно заговорила о любви к России

Журналистке Ксении Собчак в СМИ часто пророчат эмиграцию. Сначала Ксения Собчак скрывала свое второе гражданство и отнекивалась от израильского паспорта, а затем подтвердила эту информацию и даже назвала Израиль своей «второй Родиной», рассуждая о происходящих там боевых действиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии