📷❗️Лидер КНДР Ким Чен Ын провел инспекцию производственной линии по сборке беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, демонстрируя новые образцы вооружения северокорейского производства.
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