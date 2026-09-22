Октоберфест в Мюнхене: стартует крупнейший пивной фестиваль

В Мюнхене стартовал 191-й Октоберфест, крупнейший мировой фестиваль пива и фольклора. Мероприятие будет проходить с 19 сентября по 4 октября и обещает яркие впечатления поклонникам культуры и напитков.
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