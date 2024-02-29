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Военное обозрение

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Опубликованы кадры уничтожения с помощью ПТУР американского MRAP International MaxxPro на Запорожском направлении

Опубликованы кадры уничтожения с помощью ПТУР американского MRAP International MaxxPro на Запорожском направлении

На кадрах можно увидеть, как американская боевая машина боевиков киевского режима была уничтожена в результате меткого попадания из ПТУР.

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