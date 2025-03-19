«Уже не смешно»: беглый комик, издевавшийся над инвалидом СВО, пойман и даёт первые показания в СК

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Сгноить тварь в тюряге...заодно и сучку, которая ржала посадить, чтоб неповадно было издеваться над нашими героями....
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5 час.
ИМ
Ирина Межова
Кормить его ещё, лучше таких козлов - РАССТРЕЛ
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4 час.
Борис Леонтьев
Бандеровский чуб заменил на дреды, а потом обосрался и их тоже сбрил. Надеюсь, ЗК эту тварь ещё в СИЗО &quot;опустят&quot;
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2 час.
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