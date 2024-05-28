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Юрист Асабина: за продажу картофеля с дачи могут штрафовать на 2000 рублей

Юрист Асабина: за продажу картофеля с дачи могут штрафовать на 2000 рублей

За продажу картофеля и других овощей с дачного огорода владельцу грозит штраф до 2000 рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал младший юрист группы "Яковлев и партнеры" Анастасия Асабина, пишет РИА Новости.

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