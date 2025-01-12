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Царьград

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Глава Росмолодежи Гуров отчитал замминистра, обматерившего волонтеров на Кубани

Глава Росмолодежи Гуров отчитал замминистра, обматерившего волонтеров на Кубани

Руководитель Росмолодежи резко отреагировал на инцидент с участием замминистра и волонтеров в Краснодарском крае.

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Владимир Тимошков
Увольнение, конфискация и принудительное работы..
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