«Нью-Джерси» обменял вратаря Блэквуда в «Сан-Хосе» на выбор в 6-м раунде драфта

26-летний голкипер 1 июля может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. В минувшем сезоне НХЛ он провел за «Девилс» 22 матча, в которых отражал 89,3% бросков при коэффициенте надежности 3,20.
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