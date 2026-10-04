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Мировое обозрение

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«А на кладбище благодать»: Неделя, когда Трамп хамил Ирану, Путин дал расклад, а Киев выл

«А на кладбище благодать»: Неделя, когда Трамп хамил Ирану, Путин дал расклад, а Киев выл

Главное в тезисах: Валдай без иллюзий: Владимир Путин на форуме в Валдае публично закрыл тему «Минска-3» и «Стамбула», назвав наивность позднего руководства СССР — слепое доверие Западу — роковой ошибкой, которую Москва повторять не намерена.

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