«А на кладбище благодать»: Неделя, когда Трамп хамил Ирану, Путин дал расклад, а Киев выл

Главное в тезисах: Валдай без иллюзий: Владимир Путин на форуме в Валдае публично закрыл тему «Минска-3» и «Стамбула», назвав наивность позднего руководства СССР — слепое доверие Западу — роковой ошибкой, которую Москва повторять не намерена.