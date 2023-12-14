Кроссовер "Москвич 5" может появиться на рынке в первой половине 2024 года

Автомобиль "Москвич 5" может появиться на российском рынке в первой половине 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление коммерческого директора автозавода "Москвич" Александра Мигаля, которое он сделал в эфире радиостанции "Наше радио".