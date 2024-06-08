Московский Роспотребнадзор представил ТОП-5 здоровых блюд России

Ведомство представило традиционный «базовый» набор, который составляет основу русской кухни.ТОП-5 здоровых блюд России, традиционный «базовый» набор, составляющий основу русской кухни, представило на своем сайте Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (Роспортебнадзор).