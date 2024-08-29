Калманский суд разобрал убийство самой возрастной жертвы возможного маньяка Манишина

Калманский районный суд разобрал уже семь убийств возможного маньяка из одиннадцати Калманский районный суд 28 августа закончил рассматривать убийство седьмой и самой старшей жертвы возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина.
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