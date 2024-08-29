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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Калманский суд разобрал убийство самой возрастной жертвы возможного маньяка Манишина

Калманский суд разобрал убийство самой возрастной жертвы возможного маньяка Манишина

Калманский районный суд разобрал уже семь убийств возможного маньяка из одиннадцати Калманский районный суд 28 августа закончил рассматривать убийство седьмой и самой старшей жертвы возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина.

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