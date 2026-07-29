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За рулем

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Страховщики объяснили, как топливный кризис влияет на стоимость ремонта по ОСАГО

Страховщики объяснили, как топливный кризис влияет на стоимость ремонта по ОСАГО

С привычными сроками ремонта по ОСАГО в России теперь можно попрощаться. Вся система восстановления машин после аварий столкнулась с двойным ударом – мало того что детали искать все сложнее, так еще и логистика превратилась в отдельную головную боль.

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