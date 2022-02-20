"Пришёл Маленков, поели мы блинков". Как правительство смогло за такой короткий срок повысить благосостояние граждан

1 апреля 1953 года. Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли постановление "О снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары".
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