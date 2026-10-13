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В Шотландии потратили 150 тысяч фунтов на поимку горностая

В Шотландии потратили 150 тысяч фунтов на поимку горностая

В Шотландии на острове Раузи в Оркнейском архипелаге семь месяцев не могли поймать горностая. Его ловля обошлась властям в 150 тысяч фунтов стерлингов (около 16 млн рублей), пишет Daily Mail.

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