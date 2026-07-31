СК России задержал мужчину и женщину за убийство по найму в 1990-е

В Свердловской области задержаны мужчина и женщина за заказное убийство 1999 года из мести. Преступление было совершено в городе Серов, где исполнили заказ на убийство знакомой, виновной в смерти их родственника.
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