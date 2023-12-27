О засильи Z-граффити в Риге сообщили СМИ Лифляндии

На стенах многих многоквартирных домов и остановках общественного транспорта в Риге баллончиком нарисованы граффити с символом Z, который используется для маркировки российской военной техники, участвующей в спецоперации.
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