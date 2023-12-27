Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    https://katyusha.org/semya/orgkomitet-goda-semi-ot-pravitelstva-kvintessencziya-yuvenalshhikov-oczifrovshhikov-i-glob...Эрнст дал приказ:...
  • САША ЛЕПАЕВ
    в стране изменилось с 90 немного. бандиты стали официально у власти. и начали грабить по полной с широким масштабом. ...Девяностые возвра...
  • Галина Дьячина
    надо возрождать советские органы защиты- милицию и народные дружины..Девяностые возвра...

О засильи Z-граффити в Риге сообщили СМИ Лифляндии

О засильи Z-граффити в Риге сообщили СМИ Лифляндии

На стенах многих многоквартирных домов и остановках общественного транспорта в Риге баллончиком нарисованы граффити с символом Z, который используется для маркировки российской военной техники, участвующей в спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх