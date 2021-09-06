Юрист предупредил об опасностях зарплаты в конверте

Иван Соловьев рассказал, почему россиянам не стоит соглашаться на черную заработную плату. Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, почему россиянам не стоит соглашаться на черную заработную плату.