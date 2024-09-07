В Тульской области стартовал второй день голосования

В 8 часов утра в Тульской области снова открылись избирательные участки на досрочных выборах Губернатора региона, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.
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