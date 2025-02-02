German Masters 2025: Барри Хокинс выиграл полуфинал

В полуфинале на турнире German Masters 2025 Барри Хокинс продемонстрировал впечатляющую форму, взяв шесть фреймов подряд и обыграв китайца Юаня Сыцзюнь в Берлине, по материалам WST Барри Хокинс (фото: WST)Все Новости и результаты турнира German Masters 2025 Квалификация - результаты German Masters 2025 Результаты, турнирная таблица German Masters 2025 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание трансляции - квалификация Голосования по турниру На турнире German Masters 2025 Барри Хокинс провел потрясающий поединок против Юаня Сыцзюня.