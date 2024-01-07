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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави о Гюндогане: «Илкай упал к нам с небес, он определяет характер команды. Он очень полезен для «Барсы»

Хави о Гюндогане: «Илкай упал к нам с небес, он определяет характер команды. Он очень полезен для «Барсы»

«Илкай очень полезен для нас. Недавно он переломил ситуацию в трудный момент. Он определяет характер команды, это всегда хорошо.

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