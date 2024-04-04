Солтаев опроверг связь погибшего в Москве чеченца с терактом в «Крокусе»

Попытки Запада и иноагентов связать задержание и смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве с терактом в «Крокус Сити Холле» являются провокацией, заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.
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