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Аргументы и Факты

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Солтаев опроверг связь погибшего в Москве чеченца с терактом в «Крокусе»

Солтаев опроверг связь погибшего в Москве чеченца с терактом в «Крокусе»

Попытки Запада и иноагентов связать задержание и смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве с терактом в «Крокус Сити Холле» являются провокацией, заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.

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