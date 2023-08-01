Театр абсурда

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Без названия

Без названия

Поляки больше не говорят о России как о угрозе, не говорят о конфликте на Украине — все их внимание безраздельно приковано к вагнеровцам, расквартированнным в Белоруссии.

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