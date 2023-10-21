На перекрестке «космических» улиц возвели мини-сквер

В Архангельске завершили благоустройство территории на углу Советских космонавтов и Гагарина.Спустя 4 года на остановке пересечения Советских космонавтов и Гагарина появилась появилась комфортная зона ожидания транспорта и по совместительству место для прогулок.
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