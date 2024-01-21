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Axiom Space на МКС: частный бизнес протоптал дорожку в космос

Axiom Space на МКС: частный бизнес протоптал дорожку в космос

18 января началась коммерческая миссия четырёх астронавтов на Международной космической станции. В отличие от прежних запусков, среди членов экипажа нет космических туристов, отчасти покрывающих затраты на полёт.

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