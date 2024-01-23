Голубая бездна: как человечество покоряло Марианскую впадину

23 января 1960 года стало важной датой в исследовании глубин океана. Именно в этот день Жак Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш начали своё эпохальное погружение в Марианскую впадину — самое глубокое место на планете.
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