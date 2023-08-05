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«Я плакал, когда узнал»: Илья Резник не может прийти в себя после страшного известия

«Я плакал, когда узнал»: Илья Резник не может прийти в себя после страшного известия

Композитор буквально раздавлен трагедией, случившейся в семье Раймонда Паулса. Илья Резник Павел Кашаев/Global Look PressИлья Резник прокомментировал трагическое событие, случившееся в семье Раймонда Паулса — у композитора умерла любимая жена.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Мои самые искренние соболезнования Раймонду Паулсу!!!....
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