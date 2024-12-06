Вид рыбы из Днестра запретят в международной торговле

Агентство по охране окружающей среды поддержало включение вида рыб в пересмотренное приложение к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
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