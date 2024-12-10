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«После всей лжи»: в США нашли причину посадить Байдена за решетку

«После всей лжи»: в США нашли причину посадить Байдена за решетку

ВАШИНГТОН, 10 декабря, ФедералПресс. На фоне недавнего помилования сына действующего президента США Джо Байдена адвокат Чарлтон Аллен, который ранее занимал пост исполнительного директора Промышленной комиссии Северной Каролины, высказал мнение о необходимости проведения расследования в отношении преступлений, связанных с этой ситуацией.

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