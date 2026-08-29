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Seneca Nation leader urges Trump to rescind renaming of Lake Ontario

Seneca Nation leader urges Trump to rescind renaming of Lake Ontario

The leader of the Seneca Nation on Friday called on President Donald Trump to reverse his decision to rename Lake Ontario as Lake America.

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