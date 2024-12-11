В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь без справки на "Госуслугах"

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает продажу алкоголя только после прохождения общения с наркологом и подтверждения этого на "Госуслугах".
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