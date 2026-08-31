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Вечерний Новосибирск

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Воспитательные тетради из 30-х годов показал новосибирский архив

Воспитательные тетради из 30-х годов показал новосибирский архив

Новосибирский архив обнаружил редкую школьную тетрадь из 1930-х годов у себя в запасниках. Обложку тетради опубликовали архивариусы в группе «ВКонтакте».

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